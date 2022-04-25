Muhalefet Hükümet Programı’nı dinlemeyecek
Meclis Genel Kurulu 14:30’da yeni Hükümet’in Programı’nın okunması için toplanacak, muhalefet bu birleşime katılmayacak.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi’nin muhalefet partileri CTP ve HP, yeni UBP-DP- YDP Hükümeti Programı’nın Meclis’te okunmasına ilişkin olağanüstü birleşime katılmayacağını açıkladı.
Meclis Genel Kurulu 14:30’da yeni Hükümet’in Programı’nın okunması için toplanacak, muhalefet bu birleşime katılmayacak.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, HP Genel Başkanı Kudret Özersay da ‘halk iradesine saygı göstermeyenlere saygı göstermeyeceklerini’ açıklayarak, Hükümet Programı okunurken Meclis’te olmayacaklarını vurguladı.
Erhürman: Sucuoğlu açıklamalı, Türkiye’nin müdahalesi var mı, yok mu?
“Bakanlar Kurulu’nun listesini Türkiye’ye sorma diye bir şey uydurdunuz ve bu yanlışta ısrar ettiniz”
Bu haber toplam 422 defa okunmuştur
Etiketler : meclis, hükümet krizi