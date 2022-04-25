Erhürman: Sucuoğlu açıklamalı, Türkiye’nin müdahalesi var mı, yok mu?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 ayda ‘3. Sucuoğlu Hükümeti’ne ve yaşananlara sert tepki gösterdi, ‘halkın iradesine saygı göstermeyenlere saygı göstermeyeceklerin’ altını çizdi.

Erhürman CTP’nin, bugün olağanüstü birleşimde okunacak Hükümet Programı sırasında Meclis’te olmayacağını da açıkladı.

Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sunat Atun’u ‘Görevden alamadığını’ açıkladığını hatırlatan Erhürman, bunun kamuoyunda yarattığı algı da Türkiye’nin olaya müdahalesi olduğuna işaret etti, Sucuoğlu’nu açıklamaya çağırdı.

Erhürman, 5 ayın içerisinde 3’üncü Faiz Sucuoğlu Hükümeti’nin okunduğuna işaret etti.

Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sunat Atun’u ‘Görevden alamadığını’ açıkladığını hatırlatan Erhürman, "bunun kamuoyunda yarattığı algının Türkiye’nin olaya müdahil olduğudur" dedi.

UBP önünde yaşanan toplanmada da ‘dik dur’ ifadelerinin kullanıldığına işaret eden Erhürman, Sucuoğlu’nun kime karşı ‘dik durmaya davet edildiğinin’ ise söylenmediğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu’nun çıkıp ‘Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi’ açıklaması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Türkiye müdahale etmediyse, bu maskaralığın nedenini açıklamak zorunda” ifadelerini kullandı.

“Biz 5 ayın içerisinde 3. Kez gidip Sayın Sucuoğlu’na hayırlı olsun mu diyeceğiz? Siz bunların normal olduğunu mu düşünüyorsunuz”

“Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz” ifadelerini yineleyen Erhürman, bugün sokaktaki her kesin aklında da yaşananların ‘maskaralık’ olduğuna işaret etti.

“Sokağa çıktığınızda insanlara ne diyeceksiniz?.. Hep yaptığınız gibi Ankara, mankara mı diyeceksiniz?... Sonra bu kürsüye çıktığınızda bunları söyleyemeyeceksiniz ama…” diyen Erhürman, insanların böyle bir dönemde maruz bırakıldığı ‘maskaralığa’ tepki gösterdi.

Halkın çektiği sıkıntıların ciddiye dahi alınmadığına vurgu yapan Erhürman, “Bu memlekette koltuğa kim oturacaktan başka bir şey düşünemez hale geldiniz, bu kadar mı kendinizi kaybettiniz” şeklinde konuştu.

Muhalefet “5. ayda 3. Sucuoğlu Hükümeti’ne saygı gösteremem” derken, ‘siz bize saygı duymuyorsunuz’ dendiğine işaret eden Erhürman, “Bu halk size saygı duymuyor” dedi.

“Biz 5 ayın içerisinde 3. Kez gidip Sayın Sucuoğlu’na hayırlı olsun mu diyeceğiz? Siz bunların normal olduğunu mu düşünüyorsunuz” diye soran Erhürman, bu ortamda CTP’nin olağanüstü birleşimde Hükümet Programı’nın dinlemesinin beklenmesini de eleştirdi.

“Hükümet Programı’nın okunması sırasında burada olmayacağız, Halka saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz”

Erhürman, “CTP olarak biz bu maskaralığın parçası olmayacağız, Hükümet Programı’nın okunması sırasında da burada olmayacağız, Halka saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz” dedi.

“Siz Tören Paşası, olabilirsiniz, biz değiliz… Halkın iradesine saygı göstermeyenlere de zerre saygı göstermeyiz”

Meclis’in, Savcılığın, Halkın iradesi’nin ‘pas pas edildiğini’ vurgulayan Erhürman, “Beklersiniz Tören Paşası olalım… Siz olabilirsiniz, biz Tören Paşası değiliz, bu halkın iradesine saygı göstermeyenlere de zerre saygı göstermeyiz” dedi.