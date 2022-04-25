“Bakanlar Kurulu’nun listesini Türkiye’ye sorma diye bir şey uydurdunuz ve bu yanlışta ısrar ettiniz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir bakan değişimi için yeni bir hükümet kurulduğunu söyleyerek siyasette yaşananlara tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Özersay hükümete sert sözlerle yüklendi.

Özersay “Bu devletin itibarını yerle bir ettiniz. Yapılanlar bu memleketin evlatlarına saygısızlıktır. Yeni bir hükümet falan kurulmuyor, bir oyun oynanıyor” dedi.

Bakanlar Kurulu listesinin Türkiye’ye sorulmasının Ersin Tatar’ın başbakanlığında başladığını söyleyen Özersay “Bu güne kadar yaptıkları yanlışta ısrar ettiler” diye konuştu.

“Bakanlar Kurulu’nun listesini Türkiye’ye verme ya da Türkiye’ye sorma diye bir şey uydurdunuz. Ersin Bey zamanında başladı, Ersan Bey zamanında devem etti şimdi yeniden” diyen Özersay “Yanlış olan bir şeyde ısrar ediyorsunuz” şeklinde konuştu

Özersay “Siz bir bakanı dahi görevden almayı beceremediniz, cesaret edemediniz, hükümeti bozup yeniden aynı hükümeti kurdunuz. Devletin itibarını yerle bir ettiniz” ifadelerini kullandı.

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