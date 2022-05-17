“Müdahaleye, çözümsüzlüğe ve gayrı meşru hükumete ‘hayır’ demek için sokaktayız”

“Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükumete ‘hayır’ demek için sokakta olacağız” CTP’nin başlattığı eylemlerin “bir başlangıç” olduğuna dikkati çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak” dedi.

Yarınki eylemlerle ilgili kısa bir açıklama yapan Erhürman “Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Yarın saat 10:00'da, 18 CTP milletvekili, Yonca (Ercan) Kavşağı'ndan Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlıyoruz. 15:30'da Kuğulu Park'ta toplanıp oradan Meclis'e geçeceğiz. İrademize, demokrasiye sahip çıkmak için.

Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükumete "hayır" demek için. Bu ülkenin insanları bu ülkeyi sever.

Bu ülkenin insanları bu ülkeden göç etmeyi değil, bu topraklara tırnaklarını geçirmeyi, çocuklarının, torunlarının bu ülkeyi daha da güzelleştirmesini ve bu ülkede yaşamasını ister. Bu ülkenin insanları, Yonca Kavşağı'nı çocuklarını göç yollarına uğurladıkları değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak hatırlamayı arzular. Bu bir başlangıç...

Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak. Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız...