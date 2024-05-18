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Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti

Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti

Ercan-İskele Anayolu'nda 8 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti.

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Ercan-İskele Anayolu'nda 8 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti.

8 Mayıs'tan bu yana Türkiye'de tedavi gören Demirel, 17 Mayıs tarihinde  hayatını kaybetti.  

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle: 

"08.05.2024 tarihinde, Ercan-İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 54 DR 638 plakalı araç sürücüsü Mücahit DEMİREL(E-26), Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.05.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

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