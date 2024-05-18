Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti
Ercan-İskele Anayolu'nda 8 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti.
A+A-
Ercan-İskele Anayolu'nda 8 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Mücahit Demirel yaşam mücadelesini kaybetti.
8 Mayıs'tan bu yana Türkiye'de tedavi gören Demirel, 17 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:
"08.05.2024 tarihinde, Ercan-İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 54 DR 638 plakalı araç sürücüsü Mücahit DEMİREL(E-26), Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.05.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."
Bu haber toplam 491 defa okunmuştur