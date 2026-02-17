“Mücadeleyi büyüterek bunların gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Meclis’te muhalefetin sergilediği tutuma dikkat çekerek, dayanışmanın en güzel örneğinin ortaya konulduğunu söyledi.

Bengihan, “Bugün bu dayanışmanın en güzel örneğini muhalefet mecliste gösterdi.” dedi. Ülkede birçok sorun bulunduğunu ifade eden Bengihan, UBP-YDP-DP hükümetine işaret ederek “Bu emekçi düşmanlarının artık gitmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz.

“Memleketin her yerinde sorun var.” diyen Bengihan, eylelerin büyüyerek süreceğini söyledi. Başbakan’ın seçim açıklamasına da değinen Bengihan, “Başbakan seçimin ne zaman olacağına biz karar vereceğiz diyor. Demek ki daha peşkeş çekecekleri yerler var.” dedi.

Mücadelenin büyütülmesi gerektiğini kaydeden Bengihan, “Buralar kimseye babasından miras kalmadı. Bu mücadeleyi büyüterek bunların gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir.” ifadelerini kullandı.