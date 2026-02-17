KTİMB: “Tasarıyı geri çekin”
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), "Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak bilenen Fiber Optik Protokolü'nün onayına ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.
KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, devletin, yasaların uygulayıcısı, koruyucusu ve denetleyicisi olması gerektiğine dikkat çekildi.
Hükümetin, “yasaları yok sayarak, devlet eliyle hukuku açıkça ihlal ettiği” iddiasında bulunan açıklamada, “Bu kabul edilebilir değildir” denildi.
Açıklamada, Özelleştirme Yasası’nın açık hükümler içerdiği belirtilerek, yasa gereği ihaleye çıkma zorunluluğu bulunduğunu ve bu süreçte toplumsal faydanın gözetilmesi gerektiği hatırlatıldı.
KTİMB, hükümete çağrıda bulunarak, fiber optik altyapı protokolüne ilişkin yasa tasarısından bir an önce geri dönülmesini istedi.