Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Fiber optik altyapı projesinde şeffaf bir ihale sürecinin olmaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Diyalog Tv canlı yayınında Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı.

Fiber optik protokolü konusunda eleştirilerde bulunan Denktaş, bunun ülkenin egemenliğine, veri güvenliğine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu savundu. Denktaş, “Sadece dayatıldığı için, bu ülkenin geleceğini düşünmeden kabul ediyorlar. Nerede egemenlik, nerede devlet?” sorusunu sordu.

Yapılması planlanan fiber optik altyapı projesinde en başından şeffaf ihale usulü uygulanmamasının en büyük yanlış olduğunu dile getiren Denktaş, şöyle devam etti:

“Fiber optik altyapısının geliştirilmesi elbette gerekir fakat bunu yapmak için öncelikle kendi şirketlerimiz ve iş gücümüz değerlendirilmeliydi. Şeffaf bir ihale sürecinin olmaması kabul edilemez bir durumdur. Devletin ana sahipliği ve kontrolünün olmadığı bu proje, geleceğimiz için büyük yıkım olacaktır.”

Geçmişte de benzer durumların yaşandığını fakat Ankara’nın ısrarına rağmen, protokollerdeki uygun olmayan kısımların konuşularak değiştirildiğini ifade eden Denktaş, hükümetin ülkeyi yönetmediğini ifade etti.

Türk Telekom’un yarın özel bir şirkete satılmayacağını kimsenin garanti edemeyeceğini kaydeden Denktaş, “Böylesi bir durumda yabancı bir ülkeye tüm verilerimiz ve dijital güvenliğimiz teslim edilecek” dedi.

“Anayasa, hiçbir bakana bu kadar uzun vadeli bir protokolü, Meclis’te tartışmaya sunulmadan imzalanması yetkisini vermez” diyen Denktaş, Meclis’te dünden beri yapılan tartışmaların protokol imzalanmadan önce yapılması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ilk seçimlerde değişeceğinin sokaktaki havadan belli olduğunu kaydeden Denktaş, TAM Parti olarak 120 kişilik bir ekiple aktif bir biçimde sahada olduklarını ifade etti.

“Böyle geldi, böyle gider” anlayışını yıkmak için çalıştıklarını, geçmişte kurulan yeni partilerle kıyaslanmamaları gerektiğini belirten Denktaş, “Geçmişte vatandaşımız yeni partilerden umduğunu bulamamış olabilir ama TAM Parti’de hem büyük bir tecrübe hem de büyük bir genç enerjisi var. Bazı şeylerin düzeltilmesi elbette zaman alacak ama bugünden çok daha iyi olacak. Şimdiye kadar bu ülke böyle bir yönetimsizlik yaşamamıştı. Biz kendi kendimize yettiğimiz de ispatlamış bir ülkeyiz. Yeter ki bazı ezberleri bozalım” diye konuştu.