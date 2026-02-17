KTSO: “Dijital gelecek, ortak aklın ve kurumsal şeffaflığın ürünü olmalıdır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hükümeti, hukuki ihtilaflara yol açması muhtemel “Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi Protokolü"nü geri çekmeye davet etti.

KTSO, dijital dönüşüm sürecinde fiberoptik altyapının geliştirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğuna vurgu yaparak, “KKTC’nin dijital geleceği, ortak aklın ve kurumsal şeffaflığın ürünü olmalıdır” dedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, güçlü ve çağdaş bir fiber altyapının ülkenin ekonomik rekabet gücü, yatırım ortamı ve kamu hizmetlerinin kalitesi açısından hayati önemde olduğu vurgulandı.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi Protokolü”nün bugün Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmalara konu olduğuna işaret edilen açıklamada, stratejik, ekonomik ve güvenlik açısından kritik bir projenin, ihalesiz, şeffaflıktan uzak ve yerel paydaşlar dışlanarak hayata geçirilmek istenmesine itirazları olduğu kaydedildi.

“Bu proje, KKTC telekomünikasyon sektörünün mevcut yapısını ve geleceğini yeterince gözetmemektedir ve yerli yatırımcıyı sürecin dışında bırakmaktadır” denilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Hukuki açıdan Anayasa Mahkemesi’nden dönme riski taşımaktadır. Ekonomik ve rekabet açısından uzun vadeli sakıncalar içermektedir. Her fırsatta yerli üretimi ve yerli yatırımcıyı desteklediğini ifade eden yöneticilerimizin, ülkemizin dijital omurgasını oluşturacak böylesi bir projede yerli firmalara fırsat tanımaması ciddi bir çelişkidir. Kapasite ve teknik yeterliliğe sahip yerli firmalarımızın ihaleye katılabileceği, rekabetçi ve şeffaf bir sürecin işletilmesi gerekirdi.

Bugün gelinen noktada, protokolün sert tartışmalara neden olması ve toplumun geniş kesimlerinde şüphe yaratması, sürecin başından itibaren şeffaf yürütülmemesinin doğal sonucudur.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, toplumun ortaya koyduğu demokratik tepkiyi ve toplumsal muhalefeti anladığımızı ve bu noktada şeffaflık talebine destek verdiğimizi belirtiriz. Hükümeti, hukuki ihtilaflara yol açması muhtemel bu protokolü geri çekmeye davet ederiz. Olası bir Anayasa Mahkemesi iptaliyle ülkenin zaman ve itibar kaybetmesinin önüne geçilmelidir. Tüm tarafların katılımıyla, rekabetçi, şeffaf ve hukuka uygun bir ihale süreci başlatılmalıdır."

Stratejik öneme sahip bu projenin; toplumu bölen değil birleştiren, şüphe uyandıran değil güven veren, dışlayıcı değil kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çağrımız sağduyuyadır… KKTC’nin dijital geleceği siyasi polemiklerin değil, ortak aklın ve kurumsal şeffaflığın ürünü olmalıdır.

Toplumun hiçbir kesiminin şüphe duymayacağı, hukuka uygun, ekonomik ve teknik açıdan sürdürülebilir yeni bir protokol oluşturulması mümkündür ve gereklidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”