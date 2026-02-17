Bakanlar Kurulu Ercan'daki grevi erteledi

Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde bugün başlatılan grevin 60 gün ertelenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerinde düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği’nde ve/veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde, 17 Şubat 2026 tarihinde başlattıkları grevin 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.”