"Bu mücadele büyüyerek devam etmeli!"

"Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak bilinen Fiber Optik Protokolü'nün Meclis'teki oylaması yapılmadan genel kurulun sona ermesi üzerine açıklama yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümete seslenerek "Kıbrıs Türk halkını hafife alıyorlar. Bu memlekete olan bağlılığımızı, dayanışmamızı hafife alıyorlar" dedi

İncirli, "Halktan gelen gücün ne olduğunun farkında değiller. Sözüm ona iktidarlar ama güçleri halktan gelmiyor. Sallanıyorlar. Ve düşecekler" ifadelerini kullandı.

İncirli, "Bu mücadelenin yükselmesi gerekiyor. Bugün biz Meclis'te muhalefet mücadelemizi verdik. Kurumlar bu mücadeleyi verdi. Esnaf ve zanaatkarlar verdi. Sanayi Odası verdi. Tümünün desteği geldi" dedi.

İncirli, Anayasa'ya sonuna kadar sahip çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Bu birliktelik devam edecek.

Bizi birbirimize bağlayan inancımızdır, güvenimizdir, memleket sevgimizdir, geleceğe duyduğumuz umuttur. Biz birbirimize bağlı olarak bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CTP lideri, " Bu kavgaya inanan herkesi de bu mücadeleye çağırıyoruz. Bu şemsiyenin altında herkese yer vardır. Ama memleketi satana, rüşvetciye, yolsuza yer yoktur. Hele ki Meclsite onlara hiç yer vermeyin. Onların yeri yanımız değildir. Bunu da unutmayın.

Bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Kendi menfaatlerinden başka... Bu mücadele büyüyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.