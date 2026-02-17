İç tüzük ihlal edildi, bu kara bir leke

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda fiber optik protokolü görüşmeleri sırasında yaşanan gerilimin ardından Başbakanlık, yazılı bir açıklama yaparak ana muhalefet partisi CTP’yi hedef aldı.

Başbakanlık, Meclis’in son iki gün boyunca hükümetin yeterli nisabı ile 18 saati aşkın süre çalıştığını vurgulayarak, hükümetin süreç boyunca “sabır ve olgunlukla” hareket ettiğini savundu.

Ancak açıklamada, kamuoyunda geniş tartışma yaratan ve ülkenin telekomünikasyon altyapısının uzun yıllar işletme hakkını kapsayan fiber optik protokolüne yönelik eleştirilerin içeriğine değinilmemesi dikkat çekti.

Başbakanlık, CTP’nin Meclis İç Tüzüğü’nü ihlal ettiğini öne sürerek, Meclis kürsüsüne siyah bayrak asılmasını ve ardından oturumun kapatılmasını “Meclis tarihine kara bir leke” olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, hükümetin yeterli nisabı bulunmasına rağmen Genel Kurul’un pazartesi gününe kadar tatil edildiği belirtilerek, ana muhalefetin Meclis çalışmalarını engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.