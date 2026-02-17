"Bu saatten sonra halk kazanmalı"

"Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak bilinen Fiber Optik Protokolü'nün Meclis'teki oylaması yapılmadan genel kurulun sona ermesi üzerine açıklama yapan TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, CTP Milletvekillerine işaret ederek, "Bugün bu mücadeleyi bu kahramanlar kazandı" dedi.

Üredi, "Bu saatten sonra halkımızın kazanması gerekir. Bugün bu mücadele sizler aracılığıyla zafere taşınmalıdır" ifadelerini kullandı