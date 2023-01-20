“Muayene etmeden ve görmeden 8 kişiye yeşil reçete”

Mağusa’da, 2022 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde ‘yeşil reçeteye tabi olan ilaçları’ muayene etmediği kişiler adına yazdığı gerekçesiyle tutuklanan Doktor İ.İ., teşvik ettiği belirtilen Eczacı E.A mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, her iki zanlının da tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlıların Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Eczacılık Ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 2022 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde muhtelif tarihlerde iç hastalıkları uzmanı Zanlı Dr. İ. İ.’nin sahibi ve işletmecisi olduğu kliniğinde yeşil reçeteye tabi olan ve ağrı kesici olarak kullanılan ilaçları eczacı zanlı E. A.'nın teşviki ile sekiz farklı kişiyi muayene etmeden ve görmeden bu ilacı Sağlık Bakanlığına ait yeşil reçete yazdığını söyledi.

Dr. İ.İ’nin Resmi evrakı sahteleyip akabinde düzenlemiş olduğu yeşil reçeteleri bir ecza deposunda Pazarlamacı olarak çalışan M. T.'ye verip reçeteleri eczaneye göndererek Sahte Resmi Evrağı tedavüle sürdüklerini de savunan Polis, Dr. İ. İ. ve E.A’nın tutuklandığını belirtti.

Sekiz adet yeşil reçetenin E.A.'da ve yazılan reçete defterinin de Dr İ. İ.'nin kliniğinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirten Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Polis: Doktor ve eczacı, ‘Sahte yeşil reçete’den tutuklandı