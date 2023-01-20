Polis: Doktor ve eczacı, ‘Sahte yeşil reçete’den tutuklandı

Mağusa’da, 2022 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde ‘yeşil reçeteye tabi olan ilaçları’ muayene etmediği kişiler adına yazdığı gerekçesiyle doktor İ.İ, teşvik ettiği belirtilen eczacı E.A ve reçetenin ulaşmasını sağladığı ifade edilen M.T tutuklandı.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“2022 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71)’nin, yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.(E-27)’nın teşviki ile muayene etmediği kişiler adına yazıp sahte olarak düzenlemiş olduğu reçeteleri M.T.(E-32)’ye vermek suretiyle E.A’ya ulaşmasını sağlayıp tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Yürütülen soruştuma kapsamında İ.İ.(E-71), E.A.(E-27) ve M.T.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”