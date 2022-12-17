Motosikletçilerden ‘vergi sözü’ eylemi!

Motosiklet Komitesi, söz verilen vergi indiriminin uygulanmamasına eylemle tepki gösterdi.

Başbakanlık Önü'nde yapılan eyleme, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Motosiklet Komitesi Üyeleri ve KKTC'nin 6 İlçesinden motosiklet tutkunları katıldı.

Eylemde verilen mesajda, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın 24 Eylül'de Meclis Önü'nde yapılan ilk eylemde sözünü ettiği vergide indirimin 3 ayda hayata geçirilmediği hatırlatıldı ve Başbakan’dan, bu sözün tutulması talep edildi.

"Bu ülkenin kanayan yarasına dikkat çekiyoruz"

KITMOK Yönetim Kurulu Üyesi Berna Güzel tarafından okunan basın bildirisinde, hükümetten beklentiler aktarıldı.

Açıklamada, " siyasete bulaşmadan, siyaset yapmadan, sadece ve sadece ekonomik kaygımızı dile getirmek ve sadece bizim değil, ülkenin kanayan yarasına parmak basmak için yola çıktık" denildi.

“Maliye Bakanı şan ‘halledeceyik’ deyip kaçtı”

24 Eylül'de ülkenin en çok ses getiren, ses çıkaran, en uzun konvoylu motosiklet eyleminin yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, verilen sözlerin tutulmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Başkent Sokaklarında, sadece iki tekerimize gaz verdik, alkış aldık, selamlamayla karşılandık. Neden? Çünkü, bu dünya, bizim dünyamız, özgürlük ruhu içerisinde, karşısındakine saygı üzerine kurulu bir sosyal birlikteliktir...Give respect get respect... Yani Saygı gösterirsen, saygı görürsün... İşte bu saygımızı, insani tavrımızı iyi gözlemleyen Maliye Bakanı Sayın Şan da, motosikletine atlayıp eylemimize geldi, saygımıza sığındı ve bizlere "merak etmeyin, halledeceyik" deyip, kaçtı. Sigortacılığın esası güvendir, ama sayın bakan, bizleri olduğu gibi asıl mesleğini de unuttu... Sözünü unuttu... Sonrasında, uyarılar yaptık... Sözünüzü tutun dedik... Halledeceyik dedi ama halletmedi Sayın Bakan... Belli ki sözü buraya kadarmış..."

“Başbakan'dan verilen sözün tutulmasını istiyoruz”

Başbakanlık önünde yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bizler de Başbakan Sayın Ünal Üstel'e geldik... Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı, topu size atıyor... Biz de size soralım... Motosiklette, küçük motosiklette, vergi düzenlemesi ne oldu?

Vergi indirimi ne oldu? Biz sizden lüks hayata kolaylık istemiyoruz. Asla... Bu acımasız ekonomik ortamda, Cebimizi küçültecek, giderimizi azaltacak, bir açılım istiyoruz.. Devletin gelirini azaltmayacak, bilakis artıracak öneriler yaptık... Motosiklet vergileri, otomotivden neden daha çok Sayın Başbakan? Biz siyaset yapmıyoruz... Siyasi karar, atama, istihdam, ek mesai, para, pul istemiyoruz... VERGİDE ADALET İSTİYORUZ... Bu kadar basit... Ortak kadere sürüşümüz, burada durmayacaktır... Ülke derdiniz, seçim derdine artık yenik düşmesin... Bizleri de düşünün, insanımızı düşünün...”