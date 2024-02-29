Motosiklet sürücüsünün sol kaval kemiği kırıldı

Eski Güzelyurt - Lefke anayolunda dün meydana gelen trafik kasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşen kazada, NL 307 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru gittiği sırada, anayola dikkatsizce giriş yapan 50 yaşındaki Rasmi Kıraner, o esnada 07 BKZ 935 plakalı motosiklet ile doğu istikametine seyreden 22 yaşındaki Arman Bayat Maku’ya çarptı.

Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü Arman Bayat Maku, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sol kaval kemiğini kırık tespit edildi. 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.