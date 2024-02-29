Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Karaoğlanoğlu’nda dün gece alkollü içki tesiri altında araç kullanan Hasat Öztürker, yol kenarında seyreden motosikletliye çarptı, kaza sonucu motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Ekrem Yağmurlu yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. 24 yaşındaki Hasat Öztürker, 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KV 257 plakalı aracı ile dikkatsizliği sonucu yol kenarında seyir halinde bulunan MN 824 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ekrem Yağmurlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi konulan Yağmurlu, Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Alkollü araç sürücüsü ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.