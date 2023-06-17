Motosiklet sürücücüsü 41 yaşındaki Kenan Akbaş hayatını kaybetti

Yenierenköy-Yeşilköy anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 41 yaşındaki Kenan Akbaş yaşamını yitirdi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer Yıldırım ve NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan Çetin'in tutuklandığını belirtti.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"17.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yenierenköy-Yeşilköy Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında, Muzaffer YILDIRIM (E-30), yönetimindeki HS 901 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce önünde aynı istikametine doğru seyretmekte olan Hasan ÇETİN (E-34) yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağlayıp geçtiği esnada, o esnada Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyretmekte olan Kenan AKBAŞ (E-41) yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gelincik’te sakin Kenan AKBAŞ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada hafif şekilde yaralanan HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM ve NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan ÇETİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."