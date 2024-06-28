Ülke genelinde meydana gelen olaylar Polis Basın Subaylığı bültenine yansıdı.

Lefkoşa’da izinsiz döviz bürosu çalıştıran 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde 40 yaşındaki H.L., isimli kadının yetkili makamdan izinsiz döviz-alım satım işlemi yaptığı tespit edildi. Polis ilgili şahsı tutuklayarak soruşturma başlattığını duyurdu.

Hırsızlık yaptı yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süper market ’ten bin 953.87 TL değerinde muhtelif ürünleri çaldığı tespit edilen 26 yaşındaki D.T., Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İki köyde yangın

Akdoğan köyünün kuzey kısmında ve Atlılar Köyü Ağıllar bölgesinde meydana gelen iki ayrı yangın sonucu, toplam 22 dönüm anız, 6 adet rulo balya ve 13 adet kare balya yanarak zarar görmüştür. Yangınlar İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Motosiklet kazasında 1 kişi yoğun bakımda

27.06.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, Güney Özağaçhanlı yönetimindeki GM 257 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışması sonucu, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Kurtuluş Tatar yönetimindeki US 945 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan US 945 plakalı motosiklet sürücüsü Kurtuluş Tatar ve motosikletteki yolcu Seyide Abu El Afiye Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Kurtuluş Tatar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, yolcu Seyide Abu El Afiye ise yapılan müdahalenin ardından Kolan Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. GM 257 plakalı araç sürücüsü Güney Özağaçhanlı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.