Motorcular da isyan etti: “Artık Yeter!”

Kuzey Kıbrıs Harley Davidson Riders Club'tan yapılan açıklamada, zamlara tepki göstermek amacıyla 24 Haziran Cuma günü büyük ve kapsamlı bir eylem yapacakları bildirildi.

Açıklamada, eyleme herkesin davetli olduğu da vurgulandı.

Harley Davidson Riders Club Cyprus, 24 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Dikilitaş'ta eylem yapacak.

Harley Davidson Riders Club Cyprus'tan yapılan açıklamada "Halkımızın sesini duyurmak ve ‘artık yeter’ demek için motosiklet camiası Lefkoşa’ya geliyor. Hiçbir sendikacıya veya siyasiye mikrofon uzatılmayacak, o meydan halkın sesi olacak! Harley Davidson Riders Club tarafından organize edilen eyleme tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

ARTIK YETER!...

Halkımızın sesini duyurmak ve ‘artık yeter’ demek için motosiklet camiası Lefkoşa’ya geliyor.

24 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Dikilitaş’ta buluşuyoruz…

Hiçbir sendikacıya veya siyasiye mikrofon uzatılmayacak, o meydan halkın sesi olacak!

Harley Davidson Riders Club tarafından organize edilen eyleme tüm halkımız davetlidir.

Hadi sen de aramızda ol…

Harley Davidson Riders Club…

"Değerli dostlar;

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu ekonomik krizi firsat bilen bazı açıkgözler, gelinen noktada artık halkı bitirmek için işbirliği yapmışlardır. Bu resmen bir tezgahtır.

Kulübümüz kurulduğu günden itibaren çeşitli yardım ve sosyal etkinliklerde boy göstermiş ve hiçbir şekilde dine, siyasete , ırkçılığa taraf olmamıştır.

Ancak, gelinen noktada daha fazla sessiz kalamazdık. Bekledik... bekledik... bekledik...

Halk icin bir birliktelik olacaksa katkı koymak icin bekledik.

Görünen odur ki gerek muhalefet, gerekse sendikalar gerekeni yapamamış, yapsalar da bu kendi adlarına bir şova dönmüştür.

Haziran ayı sonunda belirlenen gün ve saatte Lefkoşa Dikilitaş'ta bu zamlara dur demek ve halkın sesini duyurmak icin büyük ve kapsamlı bir eyleme gitmeyi planlıyoruz.

Hicbir sendikaciya veya siyasiye mikrofon uzatilmayacak, o meydan halkın sesi olacak!

Tabi ki bir vatandaş olarak onlar da davetlimizidir ‼

Tüm halkımız davetlidir. ‼ Detaylar yakinda...."