Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü: “Cari açık katlanarak artabilir”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B2’den B3’e düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha fazla düşme riskini, kredi notunun düşürülmesine neden olarak gösterdi.

Kuruluş, cari açığın beklentileri büyük bir farkla aşmasını beklediklerini kaydetti.

Kuruluş, Türkiye'nin cari işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sına yakın olacağını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce beklenenden üç kat fazla olacağını tahmin ediyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre analist Kathrin Muehlbronner ve Alejandro Olivo yaptığı açıklamada, para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz deposunu yenilemek için yetkililerin giderek daha çok alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

Analistler açıklamada, "Giderek artan karmaşık düzenleyici, mali ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı geri getirmede etkili olması pek olası değil” ifadelerini kullandı.

Yatırım yapılabilen en son seviye

Dünya gazetesinin haberine göre eski IMF ekonomisti Aydın Özüdoğru, B3 kredi notunun spekülatif kabul edilen ve yüksek kredi riskine tabi yükümlülükler için verildiğini bildirdi.

Özüdoğru’nun değerlendirmelerine göre bu not, o ülkenin finansal istikrarsızlık yaşadığını veya yetersiz nakit rezervleri tuttuğu anlamını taşıyor.

B seviyesi, uluslararası yatırımcılar için finansal yatırım yapılabilen en son seviye olarak tanımlanıyor.

B3 notu olan diğer ülkeler ise şöyle:

Bosna Hersek

Kırgızistan

Moldova

Moğolistan

Nikaragua

Nijer

Pakistan

Svaziland

Tacikistan

Tera Yatırım'dan ekonomist Enver Erkan da piyasa notunda kurumun bu kararı neden verdiğini değerlendirdi.

Erkan'a göre Moody’s enflasyondaki yükselişi önemli bir istikrarsızlık belirtisi olarak görüyor.

Bu yıl Türkiye'nin kamu maliyesinde önemli bir zayıflama bekleyen kurum, enerji ithalat fiyatlarının yükselmesi, turizm ve ihracat gelirlerinin azalması nedeniyle dış rezervlerin de odak noktasında olduğunu aktardı.

Moody’s ayrıca yetkililerin bir bankacılık krizi veya büyük şirketler tarafından ödeme temerrüdü riskini artıran daha zorlayıcı politika önlemlerine başvurması takdirinde notun muhtemelen daha da düşürülebileceğini vurguladı.

Türkiye, Fitch Ratings tarafından B ve S&P Global Ratings tarafından B+ olarak derecelendiriliyor.