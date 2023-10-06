Monster Notebook, Kıbrıs’taki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, Kıbrıs’taki faaliyetlerine devam ediyor.

Güç ve performansa dayalı ürünlerinin yanında, sıra dışı satış sonrası destek uygulamaları ile yerli ve yabancı rakiplerinden ayrışan marka, ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ve teknik servis hizmetlerinin tümünü Kıbrıslı teknoloji severlerin hizmetine sunuyor.

Sektörde ilk olma özelliği taşıyor

IPSOS Oyuncu Bilgisayarı Araştırması’na göre Türkiye’de oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Monster Notebook, Kıbrıs operasyonuyla Kıbrıslı teknoloji kullanıcılarının en yeni bilgisayar ve aksesuar ürünlerine ulaşmasını sağlıyor. Garanti süreleri ve ömür boyu bakım hizmetlerini Türkiye ile birebir şekilde Kıbrıs’a taşıyan firma, bu özelliğiyle sektörde ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

“2016’dan bu yana Lefkoşa’da hizmet vermeye devam ediyoruz”

Garanti süreleri ve ömür boyu bakım hizmetlerinin Kıbrıs’ta Türkiye ile birebir aynı işlediğini belirten Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “2016’dan beri Kıbrıs’ın Lefkoşa ilçesinde fiziksel mağazamızla hizmet veriyoruz. Türkiye'de başarıyla yürüttüğümüz satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyeti politikamızı Kıbrıs'ta da sürdürmekteyiz. Yeni ürün satışlarımızın yanında ek olarak satış sonrası teknik destek ekibimizle Kıbrıs’ta faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizin 2 yıl garantisi var ve ömür boyu ücretsiz bakım hizmetimizden tüm Monster kullanıcıları, Monster Notebook’un faaliyeti olan ülkelerde, global olarak yararlanabiliyor. Kısa süre önce Kıbrıs genelinde tüm ürünlerimizi online satışa açmıştık. Sistemimiz, online kanalımızı tercih eden Kıbrıslı kullanıcılar için de aynı prensiplerle ilerliyor” dedi.

Hedefte Amerika pazarı var

Yüksek performanslı ve güncel teknolojili donanım konfigürasyonlarını global kullanıcılarına da müşteri memnuniyeti prensibiyle ulaştırdıklarının altını çizen Sülük konuşmasında: “İstanbul, Kadıköy’deki küçük bir dükkânda başlayan maceramızı global arenaya taşımanın gurunu yaşıyoruz. Dubai’deki operasyonlarımızla Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelere de açılmayı hedefliyoruz. Avrupa’daki operasyonumuzu Berlin’in en merkezi bölgesi Alexanderplatz meydanında bulunan mağazamızdan yönetiyoruz. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda Avrupa ve Birleşik Krallık’ta büyümeye odaklandık. 2020’nin Eylül ayında başlattığımız Avrupa operasyonlarımıza ek olarak İngiltere merkezli çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, Amerika pazarına giriş noktasında da kararlı bir biçimde ilerlediğimizi belirtmek isterim.” ifadelerine yer verdi.

Ömür boyu bakım garantisi ile laptoplar daha uzun ömürlü

Monster Notebook, "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunarak üstün müşteri deneyimi politikasının hakkını veriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile Monster Notebook'larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade ve ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi veriyor.