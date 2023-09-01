Miss Kuzey Kıbrıs'ta birinciler belirlendi

'Miss Kuzey Kıbrıs' ile 'Bay Kuzey Kıbrıs' The Arkın İskele Otel'de düzenlenen gecede belirlendi.

14 kadın ile 13 erkek yarışmacının finale kaldığı '36. Miss Kuzey Kıbrıs' ile '25. Bay Kuzey Kıbrıs' yarışması, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla ekranlara taşındı.

Günkut Prodüksiyonu organizesi ile gerçekleştirilen yarışmada davetiyelerin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı Gecede Katkı koyanlara plaket de takdim edildi.

Plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, böylesi bir yarışmaya katkı koymaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Jürinin karar vermekte zorlandığı gecede dereceye girenler:

'Miss Kuzey Kıbrıs 2023'

1. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Fatma Mani

2. Güzel Naz Serap Işıksel

3. Güzel Nisa Doğan

4. Miss Turizm Arkın Esma Melis Yazıcıoğlu

5. Miss Dostluk Yağmur Özten

'Bay Kuzey Kıbrıs 2023'

1-Bay Kuzey Kıbrıs 2023 Kubilay İmren

2. Suat Kazma

3. Muzaer Temel

4. Bay Turizm Arkın Adnan Aksoy