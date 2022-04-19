Mısır gevreği paketinde, 2 kilo uyuşturucu: 3 tutuklu

Ercan Havaalanı’ndan giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar E.C. ve T. N. M.’nin ardından, F. T.T da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 6 Nisan tarihinde Ercan’dan giriş yapan zanlıların valizlerinde yapılan aramada Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, zanlıların da tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlılardan birinin gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı F.T.T.’nin istemi üzerine ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, tasarrufunda da üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı.

Polis, ayrıca zanlıların yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlendiğini de aktardı, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz gün tutuklu kalmasına emir verdi.