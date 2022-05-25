Minik ördekler tüy değişti

Taşkent Doğa Parkı, geçtiğimiz Ağustos ayında bir çiftlikten kurtarılan ördeklerin durumuyla ilgili bilgi verdi. Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, ördeklerin tüyleri evcil hayvan olmaları için kesilmişti. Taşkent Doğa Parkı yetkilileri ördekleri yaklaşık 1 yıl boyunca koruyarak tüylerinin yeniden çıkmasına yardımcı oldu.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bu ördeklerin için tüy değişim süreci bitti!

Bu ördekler geçen Ağustos ayında bir çiftlikten kurtarıldı. Evcil hayvan olmaları için kanat tüyleri kesilmişti.

Doğal besin kaynaklarını öğrenmeleri için bir gölet ve bitki örtüsü içeren bir kafese yerleştirildiler. Uzun bir süreci geride bırakıp doğal yollarla tüylerini değiştiler ve kesilen tüm tüyleri yenilenmiş ve uzamış oldu.

Bu kafesler, yırtıcıların giremeyecekleri, ancak yine de hayvana yiyecek ve barınak için doğal ortam ve açıldığında içeri girme fırsatı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu yeşilbaş ördeklerin rehabilitasyon masraflarına ve doğaya dönüşlerine destek olmak ister misiniz?”