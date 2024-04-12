“Minicik çocukların havaalanlarında yaşadıkları endişeler kabul edilebilir değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son yıllarda G82, N82 kodları gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmayan Kıbrıslı Türkler için bir kez daha tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, son olarak TDP Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sekreteri Evrim Hınçal'ın N82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmamasını hatırlattı, "Minicik çocukların havaalanlarında yaşadıkları endişeler, göz yaşları kabul edilebilir şeyler değil" dedi.

Erhürman, son yıllarda ortaya çıkan bu sorunun çözülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Pek çoğumuzun yakından tanıdığı, neyi yaptığını, neyi yapmadığını, yapmayacağını çok iyi bildiğimiz diğer insanlarımızdan sonra şimdi de sevgili Evrim Hınçal ve ailesi...

G82, N82... Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin bu kod numaralarının içine hapsedilmesi, insanlarımızın tabi tutuldukları işlemlerin gerekçelerini bile öğrenememesi, minicik çocukların havaalanlarında yaşadıkları endişeler, göz yaşları kabul edilebilir şeyler değil.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler bir yana, KKTC-TC ilişkilerinin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiği kanaatinde olan hiç kimse açısından bu sorunun görmezden gelinmesi, çözümsüz bırakılması düşünülemez."