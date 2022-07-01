CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan hükümetin açıkladığı ekonomik paket ile ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “Asgari ücret yükselsin diye bekleyen işçiyseniz o orada yok ama asgari ücret yükseldiğinde istihdamı koruyacak herhangi bir şey de yok. Onun için boşuna bakmayın, aramayın!

Hele de ekonomik kalkınma ile ilgili bir vizyon, bir plan için bakacaksanız, boşuna bu mini mini pakete bakmayın” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Minimini bir ekonomik paket.

Esnafsanız borçlanın, haliniz kaldıysa, borçla borcunuzu kapatmaya çalışın.

Üreticiyseniz borçlanın, güneş enerjisi yatırımı yapın ama şebekeye veremeyeceğinizden, yatırım maliyetini karşılamak için senelerce bekleyin. Bu arada girdi maliyetlerindeki artış dolayısıyla destek arıyorsanız "mini paket"e boşuna bakmayın, çünkü yok!

Alım gücünüz düştü ya, onu birazcık artıracak bir şey için de bakmayın pakete. O da yok.

Asgari ücret yükselsin diye bekleyen işçiyseniz o orada yok ama asgari ücret yükseldiğinde istihdamı koruyacak herhangi bir şey de yok. Onun için boşuna bakmayın, aramayın!

Hele de ekonomik kalkınma ile ilgili bir vizyon, bir plan için bakacaksanız, boşuna bu mini mini pakete bakmayın.

Ya da illa isterseniz bakın ve yeni borçlanma "olanakları"nı görün. Borçlanın, borçlanın ve sorunlarınızı ertelemeye çalışın. Çünkü bu mini mini pakette mini mini de olsa bir çıkış yok!

Çıkış nerede? Çıkış, ortak bir vizyon oluşturup sınırlı kaynakların doğru alanlarda kullanılması için, en zor durumda olanları, alım gücünü, üreticiyi koruyan, gerçek ekonomik kalkınmayı hedefleyen plan yapmakta.

Çıkış, bu enflasyonist ortamda, hayat pahalılığını, asgari ücreti, üreticilere ve istihdam yapanlara verilecek her türlü desteği iki ayda bir yeniden değerlendirmekte.

Çıkış, Kıbrıs Türk halkını dünyaya açacak güven yaratıcı önlemleri; Ercan'ı, Mağusa Limanı'nı, mali yardım, doğrudan ticaret ve yeşil hat tüzüklerini, Euro'ya endekslemeyi, enerjiyi, doğal gazı, karma evliliklerden doğan çocuklarımızın vatandaşlık hakkını masaya yatıran, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan müzakereyi başlatmakta.

Çıkış da umut da elbette var! Ama bu mini mini pakette yok! Çünkü vizyon yok, gaile yok! Mesele bundan ibaret!”