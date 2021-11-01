Milletvekili Mesut Genç: “Kafatasında kırıklar var, uyutuluyor… Durumu ciddi”

Milletvekili Mesut Genç, kaza geçiren gençlerin akrabası olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında, özellikle kuzeni Emre Genç’in durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı, dua istedi.

Genç’in paylaşımı şöyle:

“Maalesef bu sabaha karşı 3 akrabam elim bir trafik kazası geçirmiştir.

Kazada yaralanan 2 yeğenimin sağlık durumu iyi, fakat amcamın oğlu kuzenim Emre GENÇ’in durumu ciddiyetini korumaktadır. Kafatasındaki kırıklar nedeniyle ivedi olarak ameliyata alınmış, gerekli müdahaleler yapılmıştır. Halen uyutulmakta olan kuzenim için dualarınızı istirham ederim.

Rabbim en erken zamanda şifasını verir ve onu bizlere, ailesine tüm sevenlerine bağışlar”.

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