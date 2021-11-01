Beton su arkına çarptı, 1’i ağır, 3 yaralı

Girne Tatlısu anayolunda, sabah karşı meydana gelen trafik kazasında, biri ağır, 3 genç yaralandı. Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

01.11.2021 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin Ertuğrul GENÇ (E-21) yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde süretini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton su akarına çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam edip demir bariyere çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul GENÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıcada sakin Tolgahan DEMİR (E-22) ile Emre GENÇ (E-21) yaralanmış olup Gazimağusa Devlet Hastehanesine kaldırılmışlardır . Emre GENÇ , Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastehanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmıştır . Tolgahan DEMİR ve Ertuğrul GENÇ hafif şekilde yaralanarak GMDH’de müşahade altına alınmışlardır . Soruşturma devam eder.