Mikrodalgadan tabanca ve 24 adet canlı mermi çıktı
İkametgahında mikrodalga içerisinde silah ve 24 adet canlı mermi bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis emare alınan silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.
İkametgahında mikrodalga içerisinde silah ve 24 adet canlı mermi bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis emare alınan silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.
Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan A.K.B. mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı.
Polis, 04.04.2025 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Lefkoşa'da sakin A.K.B.’nin ikametgâhında yapılan aramada konu ikametgahın mikrodalga içerisinde 1 adet "Sigsauer" marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.
Polis, zanlının silahı kimden aldığını söylediğini, bu hususun araştırılacağını belirtti.
Polis memuru, emare alınan tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini, sonucun beklendiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.
Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.