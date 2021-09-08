Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, “O her zaman bizimle olacak, ortak hafızamıza kök salacak” dedi.

Sol Haber'in aktardığına göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitri Kutsumbas ise "Sana şarkılarınla veda ediyoruz çünkü dünyayı savurganca soyanlar bunu hak ediyor. Ağızdan ağza bir fısıltı dolaşıyor: 'Mikis olmadan farklı olurduk'. Ve bu böyle. Sen olmasaydın farklı olurduk" diye konuştu.

Kutsumbas, sanatçıya "Ölümsüz! Düşlerimiz intikamını aldığında da sen orada olacaksın, büyük anlarda hep olduğun gibi" diyerek seslendi.

Törene Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras da yer aldı.

Törene katılan sanatçı Zülfü Livaneli, kilisenin dışında yağmur altında bekleyen binlerce kişinin Theodorakis'in şarkılarını söylediğini paylaştı:

“Mikis Theodorakis’in cenaze töreni Mitropolis Kilisesi’nde gerçekleşiyor. Çok az insan alındı içeriye. Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz. Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor.”

Besteci Mikis Theodorakis’in cenazesinin vasiyeti üzerine Girit Adası’nda bulunan Hanya şehrine, annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedilecek.