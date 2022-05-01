Midesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan gencin tedavisi sürüyor

Yunanistan’dan Kıbrıs’a, midesinde uyuşturucu paketleriyle giriş yapmaya çalışırken yakalanan 19 yaşındaki şahsın tedavisi sürüyor.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’dan Kıbrıs’a giriş yapmak isterken havaalanında yakalanan ve midesinde uyuşturucu madde dolu kapsüller taşıdığı tespit edilen 19 yaşındaki bir gencin Larnaka Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiğini yazdı.

Gazete, şahsın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirtirken içerisinde kokain tipi uyuşturucu madde olduğuna inanılan kapsülleri doğal yolla çıkarabilmesi için Larnaka Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünü vurguladı.

Habere göre söz konusu şahıs şu ana kadar toplamda 81 kapsülü doğal yolla çıkarırken, taşıdığı uyuşturucunun toplam miktarına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Narkotik Polisi’nin bir eve düzenlediği baskında 80 gram kristal, 45 gram hintkeneviri, 5 gram kokain türü uyuşturucu madde ile çok sayıda çalıntı olduğuna inanılan ziynet eşyası ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 890 Euro para ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre polis, 40 yaşındaki Ürdünlü ve 25 yaşındaki bir Suriyeli ile 21 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir kadını tutukladı.