MGK'dan "Kıbrıs'ta çözüme davet" vurgusu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı, bildiride Kıbrıs'ta çözüm vurgusu yapıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı, bildiride Kıbrıs'ta çözüm vurgusu yapıldı.
MGK Bildirisinde Kıbrıs'a ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir"
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Etiketler : Milli Güvenlik Kurulu