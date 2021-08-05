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MGK'dan "Kıbrıs'ta çözüme davet" vurgusu

MGK'dan "Kıbrıs'ta çözüme davet" vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı, bildiride Kıbrıs'ta çözüm vurgusu yapıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı, bildiride Kıbrıs'ta çözüm vurgusu yapıldı.

MGK Bildirisinde Kıbrıs'a ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir"

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