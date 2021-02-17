“Mezun olması gereken 17 bin 550 öğrenci var, hedef Nisan’a kadar öğrencilerin gelmesi …”

Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, ek seferlerle, öğrencilerin aşamalı olarak ülkeye getirileceğini belirtti, mezuniyet aşamasında 17 bin 550 öğrenci olduğunu ve şuan hepsinin yurt dışında bulunduğunu söyledi.

Aşamalı olarak öğrencilerin Nisan ayına kadar ülkeye getirilmelerinin hedeflendiğini kaydeden Öztürkler, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, “Yüz yüze eğitimi açıkladığımız öğrenci sayıları 15 ile 20 bin arası öngörülüyor. İkinci dönem birinci döneme göre daha iyi olacak. Sağlık alanında okuyanlar için mezun olmaları gerekmektedir. Çok hassas bir nokta uygulamalı alanlarda mezun olanlar için ülkeye gelişleri çok önemli” şeklinde konuştu.

“Nisan ayı gibi hareketlilik başlayacak”

Öztürkler’in açıklaması devamla şöyle:

“Bu gelişler, ticari değil eğitim kalitesi olarak yorumlanmalı. Ekonomi ticari kaygıdan çok, mezuniyetleri için uygulamalı dersler şart. 17 bin 550 öğrenci çağrıldı. Kararı geçen hafta aldık, Türkiye Cumhuriyetinde de aynı karar alındı. Devletin belirlediği karantina merkezlerinde kalacaklar, girişler devlet sorumluluğunda gerçekleşecek ülkeye girişleri bu yönde olacak, girişler aşamalı olacak. KKTC’li öğrencilerin yurt dışına gidişi ile ilgili aşılanma konuşuldu ve Pazartesi Salı aşılama başlatıldı. Yurt dışına KKTC’li öğrenci yüz yüze eğitim için yaklaşık 200 öğrenci çağrıldı. Süreç devam ediyor, Nisan ayı gibi hareketlilik başlayacak”.