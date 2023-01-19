Meyve suyu kutusundaki uyuşturucularla ilgili aranan şahıs tutuklandı

16 Ocak'ta polise teslim edilen eşyaların içinde bulunan uyuşturucuyla ilgili aranan 30 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Merkezi Cezaevi’nden mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere getirilen hükümsüz tutukluya verilmek üzere poliste teslim edilen eşyalar arasındaki meyve suyu kutusuna gizlenen uyuşturucu madde içerikli 99 hapla ilgili yürütülen ileri soruşturma aranan K.D.S.(K-30) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Karaoğlanoğlu'nda hırsızlık

Karaoğlanoğlu'nda Tanseli Akçay'ın evinden dizüstü bilgisayarla bilgisayara ait şarjer ve USB kablosu çalındı. 11- 13 Ocak tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen hırsızlıkla ilgili zanlı B.C.A.(E-21) tutuklandı.