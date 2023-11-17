Metin Uca yaşamını yitirdi

Türkiye Kocaeli’de geçirdiği kazanın ardından entübe edilen 62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Dilovası’nda seyir halindeyken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu öğrenilen sunucu Metin Uca, 15 Kasım’daki ameliyatının ardından entübe edilmişti.

X hesabından açıklama yapan Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sunuculuk, yazarlık ve seslendirme sanatçılığı yapan Metin Uca, 13 Kasım 1961’de İstanbul’da doğdu.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT’ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra “Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV’de yayımlanmaya başlayan “Passaparola” adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV’de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.