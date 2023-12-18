Metin Köksal yaşam mücadelesini kaybetti
Lefkoşa’da, 10 Aralık tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan 61 yaşındaki yaya Metin Köksal, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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Lefkoşa’da, 10 Aralık tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan 61 yaşındaki yaya Metin Köksal, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Köksal’a çarpan 71 yaşındaki otobüs sürücüsü Kadir Aztek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaza nasıl oluştu?
Kaza, 10 Aralık Pazar günü saat 17.20 sıralarında, Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kadir Aztek, yönetimindeki TRT 787 plakalı araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tepe Home isimli iş yeri önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Metin Köksal'a aracının sol dikiz aynası ile çarpmıştı.
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