Metin Hara, Natura Spa’da “Wellness Söyleşisi”ne konuk oldu

Blueway Holding iştiraki olarak Alsancak’ta faaliyet gösteren Natura Spa & Wellness, yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiği Natura Wellness Talks kapsamında geçtiğimiz günlerde Metin Hara’yı ağırladı.

2001 yılından itibaren bireysel ve kurumsal seminerleri ile gelişim faaliyetlerine katkı sağlayan, çalışmalarının odağına insanın kendini keşfetmesini alan Metin Hara, “Düşünce Gücünü Aktive Etme” başlıklı söyleşisinde Natura Spa & Wellness konuklarına önemli bir deneyim yaşattı.

Zaman algısı, kişisel motivasyonu artırmak, katılımcıları değerli hissettirmek, stress algısı ve yönetimi, akıl-beden-ruh dengesi, iş ve özel yaşam dengesi gibi konulara odaklanan Metin Hara, söyleşi sırasında interaktif uygulamalar ile katılımcıları da sürece dahil etti.

Söyleşinin ardından Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Metin Hara’ya teşekkür mahiyetinde Natura Wellness Talks etkinliğine katılan tüm konukları temsilen 120 fidan bağışında bulundu.

Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, dağ, deniz, orman manzalaralarına hakim Natura Spa’nın doğa ile bütünleşen terasında gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar, önemli ve değerli bir deneyim yaşadıklarını aktardılar. Söyleşinin ardından Metin Hara, hem kitaplarını imzaladı, hem de yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılarla fotoğraf çektirdi.