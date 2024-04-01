Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin dün 18.00’den 4 Nisan Perşembe 20.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin dün 18.00’den 4 Nisan Perşembe 20.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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