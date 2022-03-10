Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece 22.00 ile yarın gece yarısına kadarki sürede fırtına beklendiğini duyurdu ve yetkililerle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden bu gece yapılan açıklamada, 22.00 ile yarın 23.59 arasında karada fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

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