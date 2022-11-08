Mete Özsezer'in "İngiliz İdaresinde Kıbrıs Türklerinde Ortaöğretim” isimli kitabı yayımlandı

Mete Özsezer’in "İngiliz İdaresinde Kıbrıs Türklerinde Ortaöğretim” isimli kitabı Eğiten Kitap yayıncılık tarafından yayımlandı.

Özsezer kitapla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kıbrıs Türklerin eğitimi teşkilatlanmasının şekillenmesini ve temelini sağlayan ortaöğretim okulların biri dışında tümü İngiliz yönetiminde açılması araştırmanın konusunun önemini ortaya koymaktadır.

Aynı zamanda, 1878-1960 yıları arasında Sömürge Hükümeti’nin hazırladığı eğitim yasaları, eğitim raporları, yıllık istatistikler (Blue Book), resmi gazete(The Cyprus gazette), döneminin Kıbrıs Türk basını yanında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı arşivi ile KKTC Milli Arşiv ve Araştırma dairesine ait belgeleri çalışmanın temel verilerini oluşturmuştur. Buradan elde edilen veriler, birbirileri ile karşılaştırarak değerlendirilmiş ve konu bütünlüğü sağlanmıştır.

Çalışmada İngiliz eğitim raporları, Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu belgeleri, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyon’una ait belgeler ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı arşivinde yer alan kapsamlı raporlar/mektuplar da yer almaktadır. Bunun yanında Kıbrıs sahaf ve antikacılardan tarafımızca toplanan belgeler literatüre de ilk kez bu çalışmayla yer bulmuştur.

Ayrıca eserde birçoğu günümüzde aktif olan 19 okulun eldeki veriler ışığında tarihçeleri ele alınmıştır. 19 okulun 13’ü ortaöğretim okulu, 3’ü teknik okul, 2’si özel eğitim okulu ve 1’i ise özel okul olma özeliğini taşımaktadır.”