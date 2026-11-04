Eklektik Manifest'in 2. edisyonu kapsamında, “Metaverse, NFT ve Yapay Zekâ ile Sinema” başlıklı panel ve atölye çalışması düzenlenecek.

Etkinlik, 6-7 Kasım tarihlerinde Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Dijital dünyalar, NFT ve yapay zekâ teknolojilerinin sinema alanındaki olanakları ele alınacak. Ulus Baker'in imaj ve montaj üzerine düşüncelerinden hareketle hazırlanan programda, katılımcılar dijital teknolojilerle film üretim süreçlerini keşfetme fırsatı bulacak.

6 Kasım'da Metaverse ve NFT paneli

Programın ilk günü olan 6 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Arabahmet Kültür Evi'nde düzenlenecek panelde; sanal dünyalar, avatarlar, dijital imajın sahipliği ve bir mekânın üç boyutlu tarama yoluyla sanal ortama aktarılması konuları ele alınacak. Program kapsamında, Ulus Baker'in aile evinin dijital ortamda gezilebileceği bir deneyimin de sunulması planlanıyor.

7 Kasım'da yapay zekâ ile sinema atölyesi

Etkinliğin ikinci günü olan 7 Kasım Cumartesi günü, 10.00-17.00 saatleri arasında LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu'nda yapay zekâ ile sinema atölyesi gerçekleştirilecek.

Onur Eroğlu ve Dinç Erem Tapa'nın yürütücülüğünde düzenlenecek atölyede; fikir geliştirme, senaryo yazımı, karakter ve mekân tasarımı, storyboard hazırlama, video, müzik ve kurgu aşamalarını kapsayan film üretim süreci uygulamalı olarak deneyimlenecek.

Atölye kapsamında katılımcılar tarafından seçilecek iki proje, 30 saniyelik filmlere dönüştürülecek. Ayrıca yapay zekânın tek bir kelimeden ürettiği film de katılımcılarla birlikte izlenecek.

Atölyeye katılacak kişilerin dizüstü bilgisayar, kulaklık ve telefon getirmesi gerekiyor. Paneldeki sanal gezinti için ise telefon veya bilgisayar yeterli olacak. Etkinliğe katılım için ön deneyim şartı aranmazken, atölye katılımının sınırlı olduğu ve ön kayıt yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Etkinlik ve kayıt hakkında bilgi almak isteyenler, 0548 877 80 77 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurabilecek.