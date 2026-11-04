"Yarın ve cuma sağanak, pazar fırtınamsı rüzgar bekleniyor...Sıcaklık da düşecek"

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak, pazar günü fırtınamsı rüzgar beklendiğini, hafta başından itibaren hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleriyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Rapora göre, yarın ve cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. Hava hafta sonu az bulutlu, pazartesi parçalı, salı ve çarşamba parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 24–27, ikinci yarısında ise 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.