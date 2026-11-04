Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvar, Pazar günü trafik akışına kapalı olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek tören kapsamındaki prova nedeniyle pazar günü saat 06.30’dan itibaren, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli çemberi ile Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapalı olacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tören provası süresince sürücülerin belirtilen alternatif yolları kullanarak trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

Polisin açıklamasına göre; “Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönerek Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıkları kavşağından sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi veya Altınbaş Petrol trafik ışıklarından sola dönerek Kemal Aksay Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Girne Lefkoşa ana yolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy çemberi güzergahından veya Girne Lefkoşa ana yolu-Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.