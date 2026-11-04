Arıklı: “YDP bir defaya mahsus nisaba destek verecek”

Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) verilen bilgiye göre, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Atıcılık İhtisas Birliği Başkanı Mehmet Özyay, Onursal Başkan Mustafa Şevketoğlu, Birlik Üyesi Çağın Dostel ile KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve Federasyon Üyesi Kemal Günözger’i kabul etti.

Görüşmede, Ateşli Silahlar ve Patlayıcı Maddeler Yasalarına ilişkin düzenlemeler ile avcılık ve sportif atıcılık alanında yaşanan sorunlar ele alındı.

Heyet, ruhsatlandırma işlemlerinin kolaylaştırılması, avcıların fişek bulundurma sınırlarının yeniden değerlendirilmesi, sportif atıcılığın geliştirilmesi, uluslararası müsabakalara katılımın önünün açılması ve atış turizminin desteklenmesine yönelik taleplerini Arıklı’ya aktardı.

Talepleri dinleyen Arıklı, avcılık ve sportif atıcılığın gelişmesini önemsediklerini belirterek, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi konusunda destek vereceklerini ifade etti.