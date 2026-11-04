Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in 6 aylık hapis cezası Yüksek Mahkeme’de onandı
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir hakkında Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 6 aylık hapis cezası Yüksek Mahkeme’de onandı.
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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir hakkında Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 6 aylık hapis cezası Yüksek Mahkeme’de onandı.
Yüksek Mahkeme’de bugün görülen duruşmada, Demir’in istinafa taşıdığı dava karara bağlanarak Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar onandı.
Demir, önceki belediye başkanlığı dönemine ilişkin yargılandığı davada, 10 Temmuz’da Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “resmi evrak sahteleme ve sahte davranışla kredi temini” suçlarından suçlu bulunarak 6 ay hapse mahkûm edilmişti.
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