Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif hakkındaki beraat kararı Yüksek Mahkeme’de onandı

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif hakkında verilen beraat kararı Yüksek Mahkeme’de onandı.

Yüksek Mahkeme’de bugün görülen duruşmada, Başsavcılığın istinafa taşıdığı dava karara bağlanarak Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin Latif hakkında verdiği kararı onadı.

Latif, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait harabe durumdaki bir binanın çatısında bulunan 10 tonluk su deposunu sirkat etmekle suçlanmış, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi ise 25 Mayıs’ta beraatine karar vermişti.