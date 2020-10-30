Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi

Türkiye’nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi görüyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Yılmaz, 1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu.

Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlendi.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

Mesut Yılmaz, Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak da birçok kez KKTC’yi ziyaret etmişti.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Meclis'e giremeyince istifa etti. 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi. Bu Mesut Yılmaz’ın ssiyasi hayatında girdiği son seçim oldu.

2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.

Tatar'dan Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Allah’tan rahmet kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.