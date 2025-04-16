“Meslektaşlarımızın yanında olmaya, faşist dayatmalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın YENİDÜZEN Gazetesi’ne açtığı davayı değerlendirdi.

Açıklamada, “Tatar ve hizmet ettiği kesimler şunu bilmelidir ki, Basın-Sen olarak paydaş örgütlerimizle birlikte bu tür baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Bu ve benzeri süreçlerde meslektaşlarımızın yanında olmaya, onlarla kol kola girip faşist dayatmalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, YENİDÜZEN Gazetesi ile üyelerimiz gazeteciler Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli’ye karşı, dört ayrı köşe yazısı gerekçesiyle “zem ve kadih” iddiasıyla açtığı dava bugün görüşülmeye başlandı.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ve sonrasında, kendisine muhalif olan gazetecilerden intikam alma hırsıyla yanıp tutuşan Tatar, bir yandan gazetecileri Ankara’ya jurnalleyerek Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinin yasaklanmasına aracılık ederken, diğer yandan da yargıyı kullanarak gazetecileri baskı altına almaya çalışmaktadır. Toplumuna liderlik etme yetisinden uzak olan Tatar, bulunduğu koltuğu koruyabilmek uğruna kendi insanlarına kötülük yapabilecek kadar kendini kaybetmiş durumdadır.

Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine ve hassasiyetlerine zerre önem vermeyen Tatar’ın, basın ve ifade özgürlüğüne karşı açmış olduğu savaşta YENİDÜZEN Gazetesi ile üyelerimiz gazeteciler Serhat İncirli ve Cenk Mutluyakalı’ya Basın-Sen olarak dayanışmamızı ifade ediyoruz.

İfade, düşünce ve basın özgürlüğüne doğrudan müdahale anlamı taşıyan bu tür girişimlerin, demokratik toplumlarda kabul görmediği gerçeğinin yanında, gazetecilerin düşüncelerini aktarmalarının cezalandırılması ancak anti-demokratik ülkelerde görülen bir uygulamadır. Belli ki Tatar, biat ettiği dikta rejimine büyük bir özenti duymakta ve basının yargı tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasından zevk almaktadır.

Tatar ve hizmet ettiği kesimler şunu bilmelidir ki, Basın-Sen olarak paydaş örgütlerimizle birlikte bu tür baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Bu ve benzeri süreçlerde meslektaşlarımızın yanında olmaya, onlarla kol kola girip faşist dayatmalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

YARGILANIYORUZ

“YENİDÜZEN Gazetesi ve meslektaşlarımızın yanındayız”

“İfade özgürlüğü baskı altına alınamaz”